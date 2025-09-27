Казахстан и Россия расширяют взаимодействие в сфере туризма

«Туризм является одной из наиболее перспективных сфер, способной приносить ощутимые экономические результаты, создавать рабочие места, а также расширять культурные и гуманитарные контакты. Действующее Соглашение о сотрудничестве в сфере туризма между Правительствами Казахстана и России создаёт прочную основу для формирования совместных маршрутов, развития инфраструктуры и подготовки кадров. Целенаправленное обсуждение позволит нам максимально погрузиться в тему, детально вникнуть в существующие проблемы и выработать конкретные, действенные пути их решения», — сказал заместитель Жакип Асанов.