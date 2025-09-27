Казахстан и Россия расширяют взаимодействие в сфере туризма

Сопредседателями Комиссии являются заместитель Председателя Сената Парламента Казахстана Жакип Асанов и первый заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания России Андрей Яцкин.
В повестку вошли ключевые вопросы двустороннего взаимодействия в сфере туризма: упрощение условий пересечения гражданами двух стран государственной границы, повышение транспортной доступности к туристическим объектам и развитие совместных туристических программ. Отдельное внимание было уделено формированию новых маршрутов.
«Туризм является одной из наиболее перспективных сфер, способной приносить ощутимые экономические результаты, создавать рабочие места, а также расширять культурные и гуманитарные контакты. Действующее Соглашение о сотрудничестве в сфере туризма между Правительствами Казахстана и России создаёт прочную основу для формирования совместных маршрутов, развития инфраструктуры и подготовки кадров. Целенаправленное обсуждение позволит нам максимально погрузиться в тему, детально вникнуть в существующие проблемы и выработать конкретные, действенные пути их решения», — сказал заместитель Жакип Асанов.
Важной частью программы стало участие сенаторов в Международном инвестиционном форуме «Altai Invest — 2025». Здесь был представлен потенциал Восточного Казахстана в сферах промышленности, сельского хозяйства, энергетики и туризма. Совмещение парламентского диалога и экономической повестки подчеркнуло, что политика и инвестиции идут рука об руку, создавая новые возможности для регионального развития.
Отметим, программа визита российских парламентариев в Казахстан включала и ряд символичных мероприятий. Накануне в Алматы депутаты двух стран посадили деревья, заложив «Сквер памяти», посвящённый 80-летию Победы, что стало символом преемственности поколений и общей памяти о героизме. А в Усть-Каменогорске члены делегации возложили цветы к мемориальному комплексу «Победа», почтив память воинов.
В ходе встреч было отмечено, что такие заседания и взаимные визиты стали доброй традицией, отражающей высокий уровень доверия и стратегического партнёрства между Казахстаном и Россией. По результатам переговоров была достигнута договоренность о проведении следующего 25-го заседания комиссии на территории Российской Федерации.