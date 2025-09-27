Лукашенко сказал, зачем Беларуси укреплять отношения с Туркменистаном

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, зачем республике укреплять отношения с Туркменистаном. Лукашенко, как передает его пресс-служба, направил официальное поздравление в адрес президента Туркменистана и народа этой страны по случаю Дня Независимости.
— Убежден, что последовательное укрепление белорусско-туркменских отношений позволит реализовать имеющийся значительный потенциал межгосударственного партнерства, — говорится в поздравлении.
Лукашенко пожелала главе Туркменистана Сердару Бердымухамедову здоровья, энергии, а народу дружественного для Беларуси государства — мира и процветания.
