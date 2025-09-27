Ричмонд
+22°
слабый дождь
Лукашенко сказал, зачем Беларуси укреплять отношения с Туркменистаном

Александр Лукашенко сказал, зачем Беларуси укреплять отношения с Туркменистаном.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, зачем республике укреплять отношения с Туркменистаном. Лукашенко, как передает его пресс-служба, направил официальное поздравление в адрес президента Туркменистана и народа этой страны по случаю Дня Независимости.

— Убежден, что последовательное укрепление белорусско-туркменских отношений позволит реализовать имеющийся значительный потенциал межгосударственного партнерства, — говорится в поздравлении.

Лукашенко пожелала главе Туркменистана Сердару Бердымухамедову здоровья, энергии, а народу дружественного для Беларуси государства — мира и процветания.

Ране мы писали о том, что в Белстате сказали о том, сколько в Беларуси работающих пенсионеров (читать далее вот тут).

