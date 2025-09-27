Лукашенко потребовал навести порядок в совхозе «Городец», где когда-то работал

МИНСК, 27 сен — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко подверг резкой критике состояние машинного двора ЗАО «АСБ Агро-Городец» в Шкловском районе, сообщает Telegram-канал «Пул первого».
«Ну вот я прошелся по машинному двору. Как было лет 30−40 назад, так оно и есть. Ну это мы разберемся с вашими начальниками», — заявил президент.
Ранее, с 1987 по 1994 годы, он руководил совхозом «Городец». Как отмечает «Пул первого», это «родное хозяйство» для Лукашенко. На момент, когда он возглавил эту организацию, будущему президенту было 33 года, а совхоз переживал сложные времена.
Во время нынешнего визита в хозяйство президент отметил, что там должна быть система «Кто за что отвечает».
«К весне — идеальный порядок!», — поручил Лукашенко.
Ранее пресс-служба главы государства сообщила, что в ходе рабочей поездки в Шкловский район президент ознакомится с состоянием дел на в ЗАО «АСБ-Агро Городец», заслушает доклад о ходе осенних полевых работ в районе, области и по стране в целом. Также ему покажут новую технологию специальной химической обработки сельхозкультур.