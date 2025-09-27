Полиция в день парламентских выборов усилит меры безопасности — Чернэуцяну

«Сотрудники полиции будут задействованы вблизи избирательных участков, согласно Кодексу о выборах, на расстоянии в 100 метров. Кроме того, будут работать и многочисленные мобильные бригады в населенных пунктах, в местах повышенного риска, там, где у нас будут серьезные подозрения в возможных актах коррупции, тех действиях, которые могут помешать демократическому выборному процессу», — сказал Чернэуцяну.