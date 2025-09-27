Полиция в день парламентских выборов усилит меры безопасности — Чернэуцяну

КИШИНЕВ, 27 сент — Sputnik. Молдавская полиция в день очередных парламентских выборов 28 сентября усилит меры безопасности, об этом в телеэфире заявил начальник Генерального инспектората полиции Виорел Чернэуцяну.
Он подчеркнул, что органы охраны правопорядка задействуют не только свои возможности в целом, но и активизируют работу на определенных участках, чтобы «гарантировать демократичность голосования и безопасность каждого гражданина». В первую очередь речь идет о предотвращении возможных актов коррупции.
«Сотрудники полиции будут задействованы вблизи избирательных участков, согласно Кодексу о выборах, на расстоянии в 100 метров. Кроме того, будут работать и многочисленные мобильные бригады в населенных пунктах, в местах повышенного риска, там, где у нас будут серьезные подозрения в возможных актах коррупции, тех действиях, которые могут помешать демократическому выборному процессу», — сказал Чернэуцяну.
Он посетовал, что в сравнении с 2024-м годом, когда в стране проводились президентские выборы, ситуация «гораздо серьёзнее». Для подкупа избирателей, отметил начальник полиции, используются вдвое большие, чем в прошлом году, суммы: 800−1600 леев против 500−800 леев на прошлых выборах. Деньги, как предсказуемо утверждает Чернэуцяну, поступают из РФ, конвертируются в криптовалюты, затем в доллары и молдавские леи.
В связи с этим, заявил начальник Генерального инспектората полиции, с начала кампании и до конца избирательного периода было проведено 580 обысков в рамках расследований, связанных с нарушениями избирательного законодательства.