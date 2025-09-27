Антитеррористические учения пройдут в Каспийском море

«27 сентября 2025 года в городе Атырау морским оперативным штабом по борьбе с терроризмом запланировано проведение оперативно-тактического учения в континентальном шельфе казахстанского сектора Каспийского моря (в районе месторождения “Кашаган”)», — говорится в сообщении.
Учения будут направлены на отработку действий по экстренному реагированию на террористические проявления. В ходе мероприятия предусмотрено передвижение по городу подразделений специального назначения, а также выход в море катеров пограничной службы КНБ РК и других задействованных сил для пресечения условных актов терроризма на морском комплексе.
Граждан просят с пониманием отнестись к временным ограничениям, выполнять законные требования сотрудников госорганов, доверять официальным источникам информации и не распространять ложные сведения.