Антитеррористические учения пройдут в Каспийском море

Атырау. 27 сентября. КазТАГ — На континентальном шельфе казахстанского сектора Каспийского моря в районе месторождения «Кашган» пройдут оперативно-тактические учения морского оперативного штаба по борьбе с терроризмом, сообщает пресс-служба антитеррористического центра.

Источник: Gov.kz

«27 сентября 2025 года в городе Атырау морским оперативным штабом по борьбе с терроризмом запланировано проведение оперативно-тактического учения в континентальном шельфе казахстанского сектора Каспийского моря (в районе месторождения “Кашаган”)», — говорится в сообщении.

Учения будут направлены на отработку действий по экстренному реагированию на террористические проявления. В ходе мероприятия предусмотрено передвижение по городу подразделений специального назначения, а также выход в море катеров пограничной службы КНБ РК и других задействованных сил для пресечения условных актов терроризма на морском комплексе.

Граждан просят с пониманием отнестись к временным ограничениям, выполнять законные требования сотрудников госорганов, доверять официальным источникам информации и не распространять ложные сведения.