Антитеррористические учения пройдут в Каспийском море

Учения будут направлены на отработку действий по экстренному реагированию на террористические проявления. В ходе мероприятия предусмотрено передвижение по городу подразделений специального назначения, а также выход в море катеров пограничной службы КНБ РК и других задействованных сил для пресечения условных актов терроризма на морском комплексе.