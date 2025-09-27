Омский губернатор Хоценко провел штаб по ключевым стройкам региона

В субботу, 27 сентября 2025 года, губернатор Виталий Хоценко провел заседание штаба по ключевым стройкам в Омской области.
По итогам штаба в пресс-службе главы региона и областного правительства заявлено, что в Омске активно продолжается строительство филиала Центра высокотехнологичного протезирования и комплексной реабилитации АО «ЦИТО». Работы стартовали в марте 2025 года и ведутся в соответствии с утвержденным графиком. На участке площадью почти 12 тысяч квадратных метров уже выполнены основные строительные операции.
«Новый центр станет площадкой федерального уровня, способной выпускать до 600 высокотехнологичных протезов в год. Здесь будут работать мультидисциплинарные команды врачей, инженеров и инструкторов, которые займутся не только изготовлением протезно-ортопедических изделий, но и комплексной реабилитацией пациентов», — сообщили в пресс-службе губернатора и омского облправительства.
Напомним, что объект возводится в рамках трехстороннего соглашения между правительством Омской области, АО «ЦИТО» и Фондом регионального развития Омской области.
В селе Одесское одноименного района Омской области реализуется другой масштабный проект — строительство современной школы на 550 мест. Сейчас подрядная организация завершает фундамент и уже ведет работы на первом этаже здания.
Заявляется, что все ключевые стройки региона находятся под постоянным контролем штаба по координации строительства, заседания которого регулярно проводит губернатор Виталий Хоценко.