Омский губернатор Хоценко провел штаб по ключевым стройкам региона

Обсуждалось строительство Центра высокотехнологичного протезирования и новой школы в селе Одесское.

Источник: Пресс-служба губернатора Омской области

В субботу, 27 сентября 2025 года, губернатор Виталий Хоценко провел заседание штаба по ключевым стройкам в Омской области.

По итогам штаба в пресс-службе главы региона и областного правительства заявлено, что в Омске активно продолжается строительство филиала Центра высокотехнологичного протезирования и комплексной реабилитации АО «ЦИТО». Работы стартовали в марте 2025 года и ведутся в соответствии с утвержденным графиком. На участке площадью почти 12 тысяч квадратных метров уже выполнены основные строительные операции.

«Новый центр станет площадкой федерального уровня, способной выпускать до 600 высокотехнологичных протезов в год. Здесь будут работать мультидисциплинарные команды врачей, инженеров и инструкторов, которые займутся не только изготовлением протезно-ортопедических изделий, но и комплексной реабилитацией пациентов», — сообщили в пресс-службе губернатора и омского облправительства.

Напомним, что объект возводится в рамках трехстороннего соглашения между правительством Омской области, АО «ЦИТО» и Фондом регионального развития Омской области.

В селе Одесское одноименного района Омской области реализуется другой масштабный проект — строительство современной школы на 550 мест. Сейчас подрядная организация завершает фундамент и уже ведет работы на первом этаже здания.

Заявляется, что все ключевые стройки региона находятся под постоянным контролем штаба по координации строительства, заседания которого регулярно проводит губернатор Виталий Хоценко.