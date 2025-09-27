Омский губернатор Хоценко провел штаб по ключевым стройкам региона

По итогам штаба в пресс-службе главы региона и областного правительства заявлено, что в Омске активно продолжается строительство филиала Центра высокотехнологичного протезирования и комплексной реабилитации АО «ЦИТО». Работы стартовали в марте 2025 года и ведутся в соответствии с утвержденным графиком. На участке площадью почти 12 тысяч квадратных метров уже выполнены основные строительные операции.