Главе Башкирии показали уникальные экспонаты рода Аксаковых

Здесь Сергей Тимофеевич Аксаков жил с женой и четырьмя детьми и в период в 1821 г. и по 1826 годы. В Надеждино у него родились еще дети: Иван и Михаил Аксаковы. Село и храм, где ребёнком крестили С. Т. Аксакова, описаны им в произведениях «Семейные хроники» и «Детские годы Багрова-внука» под названием Куролесово и Парашино.