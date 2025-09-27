Главе Башкирии показали уникальные экспонаты рода Аксаковых

Музей находится в родовом имении Сергея Тимофеевича Аксакова, где писатель провёл своё детство. Дед по отцовской линии купил землю в Уфимском наместничестве еще в 70-е годы XVIII века.
Директор дома — музея Татьяна Зима рассказала, что усадебный дом, в котором располагается музей в настоящее время, восстановлен в 2002 году.
Здесь Сергей Тимофеевич Аксаков жил с женой и четырьмя детьми и в период в 1821 г. и по 1826 годы. В Надеждино у него родились еще дети: Иван и Михаил Аксаковы. Село и храм, где ребёнком крестили С. Т. Аксакова, описаны им в произведениях «Семейные хроники» и «Детские годы Багрова-внука» под названием Куролесово и Парашино.
В музее четыре зала.
Первый зал — Розовая гостиная — «Преданья старины глубокой». Это восприятие XVIII века глазами ребенка через историю своего рода. В экспозиции зала представлена схема родословного древа семьи Аксаковых.
Второй зал — «Семейная идиллия», посвящен 20-м годам XIX века. Это небольшая комната, красоту и необычность которой придают высокие окна-двери, выходящие на уютную, светлую террасу. В этом зале представлен дамский столик со старинной шкатулкой для рукоделия, образцы вышивок того времени, которыми любила заниматься Ольга Семеновна (супруга С. Т. Аксакова).
Третий зал — «Воспоминания об усадьбе». Этот зал находится в центре дома, и он представляет собой собирательный образ усадьбы. В этой экспозиции представлены портреты знаменитых сыновей писателя: Константина и Ивана, большой портрет Сергея Тимофеевича. В витринах представлены книги, научные работы Константина Сергеевича и Ивана Сергеевича.
Четвертый зал — «Большая гостиная». Этот зал посвящен внучке писателя Ольге Григорьевне Аксаковой. В центре расположен мебельный гарнитур из 12 предметов, подаренный родственником Аксаковых — В. Ю. Матвеевым. Стоит пианино фирмы «Шредер» на котором, возможно, играла Ольга Григорьевна (основатель первой кумысолечебной колонии в Уфимской губернии Белебеевского уезда).
