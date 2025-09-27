Ричмонд
+22°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко раскрыл, что они с Путиным обсуждали на переговорах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко после переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным рассказал, что основная тема беседы касалась совместных решений и шагов в нынешней ситуации, пишет БелТА.

Источник: РБК

«Мы думали, как нам выжить в это сложное время», — заявил Лукашенко.

Он подчеркнул, что обстановка в мире заставляет даже большие и богатые ресурсами государства задумываться о том, как действовать, и в таких условиях небольшим странам вроде Белоруссии необходимо особенно эффективно работать.

«Мир разделен на куски, рвут кусками: это мое, а это мое. И начинают душить. От нас не отстанут. А я вас должен уговаривать работать», — сказал Лукашенко во время рабочей поездки в Шкловский район.

Белорусский лидер прибыл в Москву 25 сентября для участия в Глобальном атомном форуме, приуроченном к 80-летию атомной промышленности. Он встретился с Путиным накануне, 26 сентября, в Кремле.

По итогам переговоров Путин отметил, что Белоруссия стала «серьезным партнером» России в области атомной энергетики. Лукашенко, в свою очередь, предложил построить атомную электростанцию на востоке Белоруссии, чтобы использовать мощности этой АЭС для обеспечения электроэнергией новых регионов России.

Путин ему на это ответил, что с финансированием строительства не будет проблем, если есть потребитель, который будет брать электроэнергию и платить нужный тариф.

В Гродненской области действует единственная в стране АЭС — Белорусская. Она находится на северо-западе государства, неподалеку от границы с Литвой.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше