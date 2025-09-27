«Замечательная вещь». Лукашенко оценил применение дронов в сельском хозяйстве

Технология десикации имеет целый ряд преимуществ. Современные агродроны гарантируют точность обработки без порчи посевов, что позволяет сократить время до уборки и улучшить качество урожая. Благодаря своей маневренности и компактности дроны могут добраться до мест, которые недоступны для традиционной техники.