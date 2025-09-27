«Как же нам выжить в это сложное время». Лукашенко рассказал, о чем он разговаривал с Путиным больше пяти часов

Александр Лукашенко рассказал, о чем он разговаривал с Владимиром Путиным больше пяти часов. Об этом президент Беларуси рассказал, как пишет БелТА, в ходе рабочей поездки в Шкловский район, в субботу, 27 сентября 2025 года. Напомним, накануне, 26 сентября, Лукашенко на протяжении более чем пяти часов общался с президентом России Владимиром Путиным в московском Кремле.
Лукашенко отметил, что с Путиным они обсуждали дальнейшие совместные решения и шаги в непростой нынешней ситуации.
— Думали, как же нам выжить в это сложное время, — приводит слова Лукашенко названный источник.
