«Как же нам выжить в это сложное время». Лукашенко рассказал, о чем он разговаривал с Путиным больше пяти часов

Лукашенко больше пяти часов говорил с Путиным о том, как выжить в сложное время.

Источник: Комсомольская правда

Александр Лукашенко рассказал, о чем он разговаривал с Владимиром Путиным больше пяти часов. Об этом президент Беларуси рассказал, как пишет БелТА, в ходе рабочей поездки в Шкловский район, в субботу, 27 сентября 2025 года. Напомним, накануне, 26 сентября, Лукашенко на протяжении более чем пяти часов общался с президентом России Владимиром Путиным в московском Кремле.

Лукашенко отметил, что с Путиным они обсуждали дальнейшие совместные решения и шаги в непростой нынешней ситуации.

— Думали, как же нам выжить в это сложное время, — приводит слова Лукашенко названный источник.

Ранее мы писали о том, что уже с 15 октября страховщики в Беларуси начнут считать ущерб от ДТП по новым правилам (читать далее вот тут).

