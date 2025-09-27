Бывший мэр Кишинева Дорин Киртоакэ тоже пугал избирателей войной, убитыми солдатами, сиротами и даже Сталиным: Но его правление оказалось пшиком, потерянным для города временем

Недоразумение Киртоакэ — как лакмусовая бумажка нынешней власти.
"Накануне парламентских выборов почему-то вспомнился Дорин Киртоакэ — несусветное недоразумение в мэрии Кишинева, пишет в соцсетях журналистка Ирина Астахова.
И то, как его три раза выбирали во имя европейской интеграции, пока он город почти не угробил.
Он, кстати, тоже использовал в своей кампании образы войны, убитых солдат, сирот, Сталина, боролся против «оккупационного режима» и «диктатуры», много обещал сделать в городе — вспоминается проект грандиозной подземной парковки под центральной площадью Кишинева, поразивший воображение многих.
Но все это оказалось пшиком, потерянным для города временем.
