Бывший мэр Кишинева Дорин Киртоакэ тоже пугал избирателей войной, убитыми солдатами, сиротами и даже Сталиным: Но его правление оказалось пшиком, потерянным для города временем

Недоразумение Киртоакэ — как лакмусовая бумажка нынешней власти.

Недоразумение Киртоакэ — как лакмусовая бумажка нынешней власти.

"Накануне парламентских выборов почему-то вспомнился Дорин Киртоакэ — несусветное недоразумение в мэрии Кишинева, пишет в соцсетях журналистка Ирина Астахова.

И то, как его три раза выбирали во имя европейской интеграции, пока он город почти не угробил.

Он, кстати, тоже использовал в своей кампании образы войны, убитых солдат, сирот, Сталина, боролся против «оккупационного режима» и «диктатуры», много обещал сделать в городе — вспоминается проект грандиозной подземной парковки под центральной площадью Кишинева, поразивший воображение многих.

Но все это оказалось пшиком, потерянным для города временем.

