Лукашенко предупредил, что от Беларуси не отстанут и начинают душить

Президент Беларуси в ходе рабочей поездки в Шкловскую область поделился подробностями более чем пятичасовой беседы с президентом России Владимиром Путиным. Напомним, встреча глав государств прошла в пятницу, 26 сентября 2025 года, в московском Кремле.
Лукашенко, как мы писали, отметил, что в ходе разговора с Путиным они обсуждали, как странам выжить в это непростое время. Лукашенко подчеркнул, что напряженная мировая геополитическая обстановка заставляет даже такие огромные и богатые природными ресурсами страны, как Россия, задумываться над тем, как действовать. Небольшие страны, такие, как Беларусь, актуальные вызовы и процессы также сподвигают на необходимость эффективной работы, развития.
— Мир разделен на куски, рвут кусками: это мое, а это мое. И начинают душить. От нас не отстанут. А я вас должен уговаривать работать, — сказал Лукашенко.
