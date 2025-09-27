Лукашенко предупредил, что от Беларуси не отстанут и начинают душить

Лукашенко, как мы писали, отметил, что в ходе разговора с Путиным они обсуждали, как странам выжить в это непростое время. Лукашенко подчеркнул, что напряженная мировая геополитическая обстановка заставляет даже такие огромные и богатые природными ресурсами страны, как Россия, задумываться над тем, как действовать. Небольшие страны, такие, как Беларусь, актуальные вызовы и процессы также сподвигают на необходимость эффективной работы, развития.