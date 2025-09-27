Экс-министр юстиции об избирательной кампании в Молдове: за пределами цивилизованных рамок

КИШИНЕВ, 27 сент — Sputnik. Нынешняя избирательная кампания в Молдове далека от стандартов демократии и выходит за пределы цивилизованных рамок, мнение высказал экс-министр юстиции страны, бывший судья ЕСПЧ Станислав Павловский.
«Я думаю, что такой кампании, как в этом году, Молдова еще не видела. И не только Молдова — даже цивилизованные страны не сталкивались с подобным», — отметил эксперт.
Он обратил внимание на беспрецедентное количество обысков, которые силовики во время избирательного периода провели по всей стране.
«Они провели за эту избирательную кампанию порядка 3000 обысков у оппозиции! Три тысячи обысков у оппозиции вы не наберете за все 30 лет молдавской независимости. Думаю, что если бы эта избирательная кампания продлилась еще месяц, они обыскали бы каждого жителя Молдовы», — отметил эксперт.
Павловский обратил внимание и на то, что в рамках избирательной кампании в Молдове допускалась открытая дискриминация избирателей.
«Вы посмотрите: избиратели, проживающие на территории России, и избиратели, проживающие, скажем, для сравнения, — в Италии: какие условия созданы одним и другим? Или тем, кто проживает на территории Приднестровья, Гагаузского региона? Это явная дискриминация избирателей», — заявил он.
Юрист заключил, что нынешние парламентские выборы в Молдове на сто процентов нельзя считать соответствующими критериям свободных и демократических.
В пятницу, за день до выборов, ЦИК приняла решение снять с выборов оппозиционную партию экс-башкана Ирины Влах «Сердце Молдовы», которая входит в состав Патриотического блока, а также партию Moldova Mare экс-прокурора по борьбе с коррупцией Виктории Фуртунэ.
По решению ЦИК, в России будут открыты всего два участка для голосования, оба в Москве. При этом в Румынии и Великобритании планируется открыть по 23 избирательных участка, в Италии — 73, в Германии — 36, во Франции — 26, в США — 22. Кроме того, в преддверии голосования Центризбирком изменил адреса пяти участков для избирателей из Приднестровья, перенеся их в другие районы Молдовы.
В субботу, 27 сентября, в Молдове проводится «день тишины», запрещена предвыборная агитация. Очередные парламентские выборы пройдут в стране 28 сентября.