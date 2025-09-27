Экс-министр юстиции об избирательной кампании в Молдове: за пределами цивилизованных рамок

По решению ЦИК, в России будут открыты всего два участка для голосования, оба в Москве. При этом в Румынии и Великобритании планируется открыть по 23 избирательных участка, в Италии — 73, в Германии — 36, во Франции — 26, в США — 22. Кроме того, в преддверии голосования Центризбирком изменил адреса пяти участков для избирателей из Приднестровья, перенеся их в другие районы Молдовы.