Узбекистан присоединился к Венской конвенции об ответственности за ядерный ущерб

ТАШКЕНТ, 27 сен — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал Закон о присоединении страны к Венской конвенции о гражданской ответственности за ядерный ущерб.
Согласно документу, Республика Узбекистан стала официальным участником международного договора, регулирующего вопросы гражданско-правовой ответственности за возможный ядерный ущерб.
Конвенция, принятая 21 мая 1963 года, предусматривает строгую ответственность операторов атомных объектов за ядерный ущерб, усиливает защиту прав пострадавших, а также определяет порядок компенсаций пострадавшим в случае ядерной катастрофы.
Кроме того, документ открывает путь к более тесному сотрудничеству с МАГАТЭ.
К Конвенции уже присоединились Россия, Казахстан и ряд других стран.