Ричмонд
+22°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Узбекистан присоединился к Венской конвенции об ответственности за ядерный ущерб

Конвенция, принятая 21 мая 1963 года, предусматривает строгую ответственность операторов атомных объектов за ядерный ущерб, усиливает защиту прав пострадавших, а также определяет порядок компенсаций пострадавшим в случае ядерной катастрофы.

Источник: Getty Images via Unsplash

ТАШКЕНТ, 27 сен — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал Закон о присоединении страны к Венской конвенции о гражданской ответственности за ядерный ущерб.

Согласно документу, Республика Узбекистан стала официальным участником международного договора, регулирующего вопросы гражданско-правовой ответственности за возможный ядерный ущерб.

Конвенция, принятая 21 мая 1963 года, предусматривает строгую ответственность операторов атомных объектов за ядерный ущерб, усиливает защиту прав пострадавших, а также определяет порядок компенсаций пострадавшим в случае ядерной катастрофы.

Кроме того, документ открывает путь к более тесному сотрудничеству с МАГАТЭ.

К Конвенции уже присоединились Россия, Казахстан и ряд других стран.

Узнать больше по теме
МАГАТЭ: организация на службе в интересах мирного атома
Развитие атомных технологий и появление ядерного оружия потребовало создания специальной организации для контроля за опасными технологиями. В результате при ООН сформировали МАГАТЭ — Международное агентство по атомной энергии. Собрали главную о нем информацию.
Читать дальше