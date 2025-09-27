Ричмонд
В день рождения Краснодара мэр Наумов вручил знаки «Почетный гражданин города»

Евгений Наумов: Краснодар входит в топ-5 городов России по многим показателям.

Источник: соцсети

В Краснодаре отмечают 232-й день рождения города. По традиции, праздник стал не только днем ярких мероприятий, но и временем, когда особые слова благодарности звучат в адрес людей, создающих настоящее и будущее краевой столицы.

Мэр Краснодара Евгений Наумов отметил, что главная ценность города — это его жители и на торжественной церемонии в Муниципальном концертном зале вручил знаки «Почетный гражданин Краснодара» медикам, спортсменам, промышленникам, руководителям ведущих предприятий, защитникам Родины.

«Краснодар — это люди. Поэтому каждый День рождения города мы благодарим тех, кто вносит вклад в его процветание. Благодаря вам, дорогие земляки, мы входим в топ-5 городов страны по многим показателям. При этом остаемся самым молодым городом-миллионником России», — сказал Наумов.

Особое место на мероприятии заняла память о героях Великой Отечественной войны. Присутствующие почтили тех, кто защищал родину, а также выразили поддержку нынешним защитникам — участникам специальной военной операции.

«Мы ждем их возвращения домой, чтобы вместе встречать День рождения Краснодара», — добавил мэр.

Празднование дня рождения краевой столицы продолжается праздничными программами для жителей и гостей города.