Захарова — о выборах в Молдавии: адская карикатура на демократический процесс

«Моделируется результат, под него подбираются соответствующие лекала, и дальше уже создаётся некий процесс, который они называют выборами», — заявила она.
Как отметила дипломат, в Молдавии уже проходили выборы и так называемый референдум примерно год назад, и по их итогам было очевидно: сколько участков, в каких точках и сколько бюллетеней нужно открывать и направлять.
«То есть мы говорим о сознательном блокировании гражданам Молдавии возможности для голосования», — заключила Мария Захарова.
Напомним, что ЦИК Молдавии направит всего 10 тыс. бюллетеней в Россию, где проживают сотни тысяч молдаван.
Ранее Захарова указала на манипуляции властей Молдавии с зарубежными участками для голосования.