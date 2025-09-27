Ричмонд
Захарова — о выборах в Молдавии: адская карикатура на демократический процесс

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в интервью Радио Sputnik назвала избирательный процесс в Молдавии «адской карикатурой на демократический процесс».

Источник: РИА "Новости"

«Моделируется результат, под него подбираются соответствующие лекала, и дальше уже создаётся некий процесс, который они называют выборами», — заявила она.

Как отметила дипломат, в Молдавии уже проходили выборы и так называемый референдум примерно год назад, и по их итогам было очевидно: сколько участков, в каких точках и сколько бюллетеней нужно открывать и направлять.

«То есть мы говорим о сознательном блокировании гражданам Молдавии возможности для голосования», — заключила Мария Захарова.

Напомним, что ЦИК Молдавии направит всего 10 тыс. бюллетеней в Россию, где проживают сотни тысяч молдаван.

Ранее Захарова указала на манипуляции властей Молдавии с зарубежными участками для голосования.

