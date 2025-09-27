Молдавия массово отказывает иностранцам во въезде, сообщил очевидец

Двое задержанных на три часа израильтян громко возмущались, что, несмотря на неоднозначное отношение к их стране во всем мире, с таким «гостеприимством» они сталкиваются впервые. Понурив голову, сидела молодая молдаванка. Она ездила на музыкальный фестиваль в Россию и теперь четыре часа ждала, когда ее впустят на ее же родину. К слову, из-за задержки она пропустила автобус в свой родной город, который находится в нескольких часах езды от Кишинева, и теперь не знала, как добираться до родных. Еле сдерживала слезы молодая россиянка. Она приехала в Молдавию к своему возлюбленному, гражданину этой страны. Но амурные дела бдительных пограничников не интересовали — ее продержали полдня.