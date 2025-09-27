Кошербаев встретился с послом России

«Министр иностранных дел Республики Казахстан Ермек Кошербаев принял посла Российской Федерации Алексея Бородавкина. Дипломат передал поздравления министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова по случаю назначения Ермека Кошербаева главой МИД РК», — говорится в сообщении.
Стороны отметили поступательное развитие казахстанско-российских отношений в духе стратегического партнерства и союзничества.
Особое внимание уделено подготовке к государственному визиту президента Казахстана в Россию, подчеркнута его высокая значимость для укрепления связей по всему спектру вопросов.
Также состоялся обмен мнениями по актуальной региональной и международной повестке. По итогам встречи стороны подтвердили готовность к дальнейшей координации действий и конструктивному взаимодействию на международной арене.