Кошербаев встретился с послом России

Астана. 27 сентября. КазТАГ — Министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом России Алексеем Бородавкиным, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел.

Источник: Gov.kz

«Министр иностранных дел Республики Казахстан Ермек Кошербаев принял посла Российской Федерации Алексея Бородавкина. Дипломат передал поздравления министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова по случаю назначения Ермека Кошербаева главой МИД РК», — говорится в сообщении.

Стороны отметили поступательное развитие казахстанско-российских отношений в духе стратегического партнерства и союзничества.

Особое внимание уделено подготовке к государственному визиту президента Казахстана в Россию, подчеркнута его высокая значимость для укрепления связей по всему спектру вопросов.

Также состоялся обмен мнениями по актуальной региональной и международной повестке. По итогам встречи стороны подтвердили готовность к дальнейшей координации действий и конструктивному взаимодействию на международной арене.

