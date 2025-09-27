Краснодарский краевой суд ищет нового председателя

Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации объявила о начале приема документов на вакантную должность председателя Краснодарского краевого суда. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте ВККС 26 сентября 2025 года.
Документы для участия в конкурсе будут приниматься до 17 октября 2025 года. Заявления, поступившие после этой даты, рассматриваться не будут.
Ранее на должность председателя краевого суда претендовали Алексей Егоров, возглавляющий Арбитражный суд Краснодарского края с 2016 года, и Ольга Василенко, председатель Астраханского областного суда и бывшая руководительница Ворошиловского суда Ростова. Планировавшееся заседание ВККС 15 сентября по избранию нового председателя не состоялось: оба кандидата отозвали свои заявки. По информации коллегии, это могло быть связано с поступившими на них жалобами.
Ожидается, что после завершения приема документов ВККС проведет заседания по рассмотрению кандидатов и назначению нового председателя Краснодарского краевого суда.