Краснодарский краевой суд ищет нового председателя

Ранее на должность председателя краевого суда претендовали Алексей Егоров, возглавляющий Арбитражный суд Краснодарского края с 2016 года, и Ольга Василенко, председатель Астраханского областного суда и бывшая руководительница Ворошиловского суда Ростова. Планировавшееся заседание ВККС 15 сентября по избранию нового председателя не состоялось: оба кандидата отозвали свои заявки. По информации коллегии, это могло быть связано с поступившими на них жалобами.