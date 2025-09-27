Лукашенко сказал, где в Беларуси сегодня нет дисциплины

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, где в республике сегодня нет дисциплины. Соответствующее заявление Лукашенко, как передает БелТА, сделал в субботу, 27 сентября 2025 года, в ходе рабочего поездки в Шкловский район.
Александр Лукашенко посетил машинный двор ЗАО «АСБ-Агро Городец» и достаточно критически оценил увиденное. Лукашенко обратил внимание на бесхозяйственность и отсутствие порядка. Все это в негативном ключе характеризует не только руководство названного сельхозпредприятия, но и указывает на недоработки со стороны руководства Шкловского района и Управделами президента, в ведомство которого входит и «Городец».
— Важна дисциплина. У вас здесь сегодня дисциплины нет. Руководитель должен быть волевым, настойчивым, — сказал Лукашенко, обращаясь к местным жителям и работникам «Городца».
