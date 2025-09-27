Ричмонд
+21°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко сказал, где в Беларуси сегодня нет дисциплины

Александр Лукашенко сказал, где в Беларуси сегодня нет дисциплины.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, где в республике сегодня нет дисциплины. Соответствующее заявление Лукашенко, как передает БелТА, сделал в субботу, 27 сентября 2025 года, в ходе рабочего поездки в Шкловский район.

Александр Лукашенко посетил машинный двор ЗАО «АСБ-Агро Городец» и достаточно критически оценил увиденное. Лукашенко обратил внимание на бесхозяйственность и отсутствие порядка. Все это в негативном ключе характеризует не только руководство названного сельхозпредприятия, но и указывает на недоработки со стороны руководства Шкловского района и Управделами президента, в ведомство которого входит и «Городец».

— Важна дисциплина. У вас здесь сегодня дисциплины нет. Руководитель должен быть волевым, настойчивым, — сказал Лукашенко, обращаясь к местным жителям и работникам «Городца».

Ранее мы писали о том, что страховщики начинают работать по новым правилам при оценке ущерба от ДТП в Беларуси (читать далее вот тут).

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше