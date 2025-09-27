Bild раскрыла детали встречи с дипломатами Европы в Москве по поводу МиГ

Накануне Bloomberg сообщил, что на этой неделе на встрече в Москве дипломаты Великобритании, Франции и Германии выразили обеспокоенность по поводу проникновения трех российских истребителей МиГ-31 в воздушное пространство Эстонии. Они предупредили Москву, что НАТО готово ответить на дальнейшие нарушения воздушного пространства силой, в частности не исключив, что они будут сбивать российские самолеты. МИД России о встрече не сообщал. РБК направил запросы в ведомство и посольство Великобритании в России.