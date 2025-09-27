Донской губернатор Юрий Слюсарь назначил врио главы Новочеркасска

Дело в том, что в мае 2025 года главу администрации Новочеркасска Юрия Лысенко задержали по подозрению в коррупции. Сегодня Лысенко подозревается в получении взятки в 2024 году от застройщика через посредника в виде земельного участка и строительства на нем жилого дома. Следствие оценивает сумму взятки более чем в восемь млн рублей.