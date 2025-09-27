Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Донской губернатор Юрий Слюсарь назначил врио главы Новочеркасска

Им стал Николай Толмачев.

В Ростовской области врио главы Новочеркасска назначен Николай Толмачев. Об этом соответствующий указ подписал губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Дело в том, что в мае 2025 года главу администрации Новочеркасска Юрия Лысенко задержали по подозрению в коррупции. Сегодня Лысенко подозревается в получении взятки в 2024 году от застройщика через посредника в виде земельного участка и строительства на нем жилого дома. Следствие оценивает сумму взятки более чем в восемь млн рублей.

После Лысенко его обязанности исполнял Виктор Синюгин.

Что касается нового назначения, то Николай Толмачев родился в Константиновске и в 1999 году окончил РГУ по направлению «Юриспруденция». С 2010 по 2020 года занимал руководящие должности в министерстве имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской области.

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше