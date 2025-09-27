Донской губернатор Юрий Слюсарь назначил врио главы Новочеркасска

В Ростовской области врио главы Новочеркасска назначен Николай Толмачев. Об этом соответствующий указ подписал губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
Дело в том, что в мае 2025 года главу администрации Новочеркасска Юрия Лысенко задержали по подозрению в коррупции. Сегодня Лысенко подозревается в получении взятки в 2024 году от застройщика через посредника в виде земельного участка и строительства на нем жилого дома. Следствие оценивает сумму взятки более чем в восемь млн рублей.
После Лысенко его обязанности исполнял Виктор Синюгин.
Что касается нового назначения, то Николай Толмачев родился в Константиновске и в 1999 году окончил РГУ по направлению «Юриспруденция». С 2010 по 2020 года занимал руководящие должности в министерстве имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской области.