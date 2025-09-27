МВД Армении: межличностный конфликт стал причиной убийства главы общины Паракар

23 сентября в армянском Мердзаване во дворе своего дома был убит глава укрупненной общины Паракар Володя Григорян, член оппозиционной партии «Страна для жизни». Политику было 42 года. Также погиб его друг, полицейский Карен Абрамян. Еще один мужчина получил ранения. По ним начал стрелять неизвестный в маске, он скрылся. Возбуждено дело по статьям об убийстве, покушении на убийство и незаконном хранении и ношении оружия.