Опубликована новая редакция Закона о гражданстве Молдовы: когда она вступит в силу

КИШИНЕВ, 27 сент — Sputnik. Новая редакция Закона о гражданстве, опубликованная в «Официальном мониторе» на этой неделе, устанавливает основные нормы, связанные с его приобретением, сохранением и утратой.

Так, гражданство Республики Молдова можно получить по рождению, вследствие признания, в результате усыновления, а также через восстановление в гражданстве либо путем натурализации.

Среди новшеств — обязанность знать румынский язык и положения Конституции Республики Молдова для заявителей на получение гражданства. Данное требование, однако, не относится к детям до 14 лет, а также к лицам с тяжелыми или выраженными формами ограничения возможностей, затрудняющими изучение языка и положений Конституции, а также лицам, гражданство которых предоставляется в интересах Молдовы.