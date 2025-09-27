Опубликована новая редакция Закона о гражданстве Молдовы: когда она вступит в силу

КИШИНЕВ, 27 сент — Sputnik. Новая редакция Закона о гражданстве, опубликованная в «Официальном мониторе» на этой неделе, устанавливает основные нормы, связанные с его приобретением, сохранением и утратой.
Так, гражданство Республики Молдова можно получить по рождению, вследствие признания, в результате усыновления, а также через восстановление в гражданстве либо путем натурализации.
Также в новой редакции закона разъясняются условия натурализации, включая метод расчета срока законного проживания в стране.
Вводятся и более строгие меры по проверке документов заявителей и их соответствия требованиям в целях борьбы с попытками мошенничества. Так, устраняется возможность подачи заявления через посредников. Возможен и отказ от предоставления гражданства, если заявитель предоставил ложные сведения или поддельные документы.
Президент Молдовы также может лишить гражданства, если оно было приобретено обманным путем либо носитель вступил в незаконные вооруженные формирования, совершил особо тяжкие деяния, наносящие ущерб интересам Молдовы, а также если он связан с террористическими группировками или подпал под международные санкции.
Новый закон вступит в силу 24 декабря 2025 года, заявления о приобретении гражданства, а также предложения о его лишении рассматриваются в срок до 12 месяцев.