АСТАНА, 27 сен — Sputnik. В Астане Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с исполняющим обязанности Президента Мьянмы Мин Аун Хлайном, сообщает Акорда.
Учитывая специфику экономик двух государств, стороны подчеркнули перспективность взаимодействия в таких приоритетных сферах, как сельское хозяйство, транспорт и логистика, финансы, IT и цифровизация.
«Президент нашей страны сообщил, что Казахстан выступает в качестве ключевого евразийского транзитного узла, активно участвует в развитии мегапроекта “Один пояс, один путь”, транспортных маршрутов “Север — Юг” и Среднего коридора. В этой связи собеседники отметили важность налаживания транспортной взаимосвязанности между странами, что будет способствовать укреплению торгово-экономических связей», — сообщает Акорда.
В свою очередь, и.о. президента Мьянмы поблагодарил Токаева за теплый прием и выразил готовность к совместной работе по укреплению конструктивного сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес.