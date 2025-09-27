В Молдавии перед выборами перекрыли часть моста через Днестр

На проезжей части моста через Днестр между Рыбницей и Резиной установлены строительные ограждения, но работы не ведутся. Лентой и цепью перекрыта пешеходная часть моста.
Источник в делегации Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) в Объединенной контрольной комиссии (ОКК), являющейся коллективным органом управления миротворческой операцией в Приднестровье, сообщил РИА Новости, что Тирасполь неоднократно инициировал выезд на место военных наблюдателей из числа миротворцев, на что представители Кишинева ответили, что ведутся ремонтные работы пешеходной части моста, а необходимости в выезде военных наблюдателей на данное место нет.
Ранее депутат Верховного совета ПМР Андрей Сафонов сообщил, что Молдавия начала ремонт моста через реку Днестр в районе сел Бычок — Гура-Быкулуй, чтобы не пустить жителей Приднестровья на выборы. Делегация ПМР в ОКК ранее сообщила, что молдавская сторона планирует в сентябре-октябре этого года провести работы по ремонту шести крупных мостов через реку Днестр, расположенных в зоне безопасности.
Власти Молдавии для жителей ПМР традиционно открывают избирательные участки на правом берегу Днестра. В ходе предстоящих парламентских выборов, которые пройдут 28 сентября, для жителей Приднестровья откроют 12 участков, что втрое меньше, чем раньше. Ранее ЦИК Молдавии якобы из соображений безопасности принял решение перенести пять предназначенных для приднестровцев избирательных участков вглубь страны. Глава МИД ПМР Виталий Игнатьев заявил, что власти Молдавии пытаются ограничить права жителей Приднестровья на молдавских парламентских выборах.