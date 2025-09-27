В Молдавии перед выборами перекрыли часть моста через Днестр

Ранее депутат Верховного совета ПМР Андрей Сафонов сообщил, что Молдавия начала ремонт моста через реку Днестр в районе сел Бычок — Гура-Быкулуй, чтобы не пустить жителей Приднестровья на выборы. Делегация ПМР в ОКК ранее сообщила, что молдавская сторона планирует в сентябре-октябре этого года провести работы по ремонту шести крупных мостов через реку Днестр, расположенных в зоне безопасности.