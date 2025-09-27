В Молдавии перед выборами перекрыли часть моста через Днестр

ТИРАСПОЛЬ, 27 сен — РИА Новости. Молдавия перед парламентскими выборами перекрыла пешеходную часть моста через Днестр между приднестровской Рыбницей и молдавским городом Резина, передает корреспондент РИА Новости.
На проезжей части установили строительные ограждения, но работы не ведутся. Участок для пешеходов перекрыли лентой и цепью.
Источник в делегации ПМР в Объединенной контрольной комиссии сообщил РИА Новости, что Тирасполь неоднократно отправлял на место наблюдателей из числа миротворцев. Кишинев ответил, что ведутся ремонтные работы пешеходной части моста, и отказал в выезде военным.
Ранее депутат Верховного совета ПМР Андрей Сафонов сообщил, что Молдавия начала ремонт моста в районе сел Бычок — Гура-Быкулуй, чтобы не пустить жителей Приднестровья на выборы.
Борьба с оппозицией в Молдавии
В последние годы молдавские власти усилили давление на оппозицию: против политиков возбуждают уголовные дела, их задерживают в аэропорту за посещение России. Самым громким стало дело главы Гагаузии Евгении Гуцул, которую приговорили к семи годам тюрьмы.
Чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия «Действие и солидарность» пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом «борьбы с избирательной коррупцией». Кроме того, Кишинев хочет запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов.
В июле ЦИК республики отказал блоку «Победа» в регистрации для участия в парламентских выборах. Основанием стали «нарушения в документообороте и несоответствие требованиям избирательного законодательства».
Молдавская православная церковь также подвергается притеснениям.
В стране закрыты многие неугодные руководству СМИ, в том числе российские «Комсомольская правда», «Аргументы и факты», «Лента.ру», сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова и другие — всего заблокировано более сотни каналов.