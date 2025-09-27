Yle: ЕС не планирует вводить санкции в отношении производителей никеля из России

Запрет импорта российского никеля привел бы к резкому росту его мировой цены, считает член комитета по оборонной политике Европарламента Мерья Кюлленен. Депутат Катри Кулмуни отметила, что российский никель важен не только для обороны, но и для автомобильной и сталелитейной промышленности.