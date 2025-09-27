Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Yle: ЕС не планирует вводить санкции в отношении производителей никеля из России

Евросоюз не планирует включать никель из России в санкционный список. По словам финских депутатов Европарламента, причиной стала потребность оборонной промышленности ЕС в металле.

Источник: AP 2024

Никель включен в список стратегически важных материалов ЕС. «Именно поэтому было принято решение не трогать российский никель, ведь рост европейской оборонной промышленности в нынешних условиях идет в несколько раз быстрее», — сказал депутат Пекка Товери финскому телерадиовещателю Yle.

Запрет импорта российского никеля привел бы к резкому росту его мировой цены, считает член комитета по оборонной политике Европарламента Мерья Кюлленен. Депутат Катри Кулмуни отметила, что российский никель важен не только для обороны, но и для автомобильной и сталелитейной промышленности.

В 2024 году Евросоюз купил у России никеля примерно на €1 млрд. По итогам первого квартала 2025 года ЕС импортировал металла на €300 млрд. Из России в Евросоюз поступает примерно четверть всего закупаемого никеля.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше