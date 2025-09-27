Казахстан и Россия укрепляют стратегическое партнёрство

Дипломат передал поздравления Министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова по случаю назначения Е. Кошербаева главой МИД РК.
Стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития многопланового двустороннего сотрудничества, отметив его поступательное развитие в духе стратегического партнёрства и союзничества.
Особое внимание было уделено подготовке к предстоящему государственному визиту Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в Российскую Федерацию. Подтверждена высокая значимость предстоящего мероприятия для активизации двусторонних связей по всему комплексу вопросов.
Состоялся также обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня. По итогам встречи собеседники подтвердили готовность к дальнейшей тесной координации действий и конструктивному взаимодействию на международной арене.