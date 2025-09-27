Ричмонд
Эрдоган обвинил ряд стран в эскалации конфликта на Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в субботу, 27 сентября, обвинил ряд стран в эскалации конфликта на Украине.

Источник: AP 2024

«В то время как бароны войны подливали бензин в огонь конфликта между Россией и Украиной, мы искали пути для достижения справедливого мира», — его слова передает турецкое издание Haberler.

Эрдоган добавил, что в данный момент Турция предпринимает аналогичные усилия в секторе Газа. При этом других подробностей турецкий лидер не привел.

Издание «Страна.ua» 24 сентября сообщило, что президент США Дональд Трамп в ходе встречи со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским на Генеральной Ассамблее (ГА) ООН в Нью-Йорке сделал акцент на том, что Украина может добиться победы «при помощи ЕС». После, 26 сентября, глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Кая Каллас заявила, что Европа не несет единоличной ответственности за оказание помощи Украине.

Реджеп Тайип Эрдоган: биография лидера Турции и его отношение к России
Реджеп Тайип Эрдоган проделал долгий путь в политике и внес значимый вклад в развитие страны. В последнее время Ближний Восток все чаще упоминают в политических сводках, и регион играет все более значимую роль на мировой арене. Самое время узнать подробности из биографии турецкого лидера.
