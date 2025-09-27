Захарова: Россия всегда выступала за мирный атом, чего нельзя сказать о США

Она напомнила, что 80 лет назад, когда международное сообщество стояло перед выбором, каким путем идти — погрузиться в мировые войны или выбрать «мир, взаимоуважение, международное право», появились ядерные технологии.
«Тогда же было применено впервые ядерное оружие — Соединенные Штаты Америки сбросили бомбы на Хиросиму и Нагасаки, буквально стерли с лица земли эти два города с мирными жителями. И у мира был выбор: идти этим путем или использовать атом в мирных целях, — подчеркнула Захарова в своем видеообращении к участникам марафона “Знание. Первые”, которое размещено в Telegram-канале генерального директора Российского общества “Знание” Максима Древаля. — Наша страна всегда была за мирное использование, изучение и применение ядерной атомной энергии».
«Вот такие небольшие напоминания о больших уроках жизни», — резюмировала дипломат.
Федеральный просветительский марафон «Знание. Первые» проходит в Москве на ВДНХ в павильоне «Россия — моя история». Он посвящен 80-летию атомной промышленности. ТАСС — генеральный информационный партнер марафона.