Захарова: Россия всегда выступала за мирный атом, чего нельзя сказать о США

«Тогда же было применено впервые ядерное оружие — Соединенные Штаты Америки сбросили бомбы на Хиросиму и Нагасаки, буквально стерли с лица земли эти два города с мирными жителями. И у мира был выбор: идти этим путем или использовать атом в мирных целях, — подчеркнула Захарова в своем видеообращении к участникам марафона “Знание. Первые”, которое размещено в Telegram-канале генерального директора Российского общества “Знание” Максима Древаля. — Наша страна всегда была за мирное использование, изучение и применение ядерной атомной энергии».