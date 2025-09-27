Ричмонд
Захарова: Россия всегда выступала за мирный атом, чего нельзя сказать о США

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Россия, в отличие от США, с появлением ядерных технологий всегда выступала за мирное изучение и применение атомной энергии. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Источник: РИА "Новости"

Она напомнила, что 80 лет назад, когда международное сообщество стояло перед выбором, каким путем идти — погрузиться в мировые войны или выбрать «мир, взаимоуважение, международное право», появились ядерные технологии.

«Тогда же было применено впервые ядерное оружие — Соединенные Штаты Америки сбросили бомбы на Хиросиму и Нагасаки, буквально стерли с лица земли эти два города с мирными жителями. И у мира был выбор: идти этим путем или использовать атом в мирных целях, — подчеркнула Захарова в своем видеообращении к участникам марафона “Знание. Первые”, которое размещено в Telegram-канале генерального директора Российского общества “Знание” Максима Древаля. — Наша страна всегда была за мирное использование, изучение и применение ядерной атомной энергии».

«Вот такие небольшие напоминания о больших уроках жизни», — резюмировала дипломат.

Федеральный просветительский марафон «Знание. Первые» проходит в Москве на ВДНХ в павильоне «Россия — моя история». Он посвящен 80-летию атомной промышленности. ТАСС — генеральный информационный партнер марафона.

