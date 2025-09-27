Ричмонд
Чуря: большинство жителей Молдовы не желает замечать манипуляции

Политолог считает, что манипуляции и фальсификации избирательного процесса стали возможны из-за апатии общества, неравенства политических сил и активного использования административного ресурса со стороны властей.

Современные электоральные манипуляции в Молдове стали настолько очевидными и демонстративными, что уже не нуждаются в маскировке. Главная проблема заключается не в этом, а в том, что большая часть общества сознательно игнорирует происходящее, рассказал в беседе со Sputnik Молдова политолог Корнелиу Чуря.

«Большинство просто не желает их замечать. Поэтому выборы так легко фальсифицировать: правда лежит на поверхности, но её не хотят видеть. Люди устали или разочарованы, а власти этим пользуются», — отметил Чуря.

Власть, по его словам, задействует инструменты давления, создавая неравные условия для оппозиции. Несмотря на это, политолог выразил уверенность, что изменения возможны — пусть и не мгновенно.

«Мы вместе будем стараться постепенно добиться победы, хотя это произойдёт не сразу. Силы пока не равны: мы остаёмся в меньшинстве, а власть и президент используют административный ресурс», — подытожил Чуря.

Напомним, парламентские выборы в Молдове намечены на 28 сентября 2025 года.