Чуря: большинство жителей Молдовы не желает замечать манипуляции

Современные электоральные манипуляции в Молдове стали настолько очевидными и демонстративными, что уже не нуждаются в маскировке. Главная проблема заключается не в этом, а в том, что большая часть общества сознательно игнорирует происходящее, рассказал в беседе со Sputnik Молдова политолог Корнелиу Чуря.