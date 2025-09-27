Над крупнейшей военной базой Дании заметили беспилотники

По данным издания, полиция Дании сообщила, что вечером 26 сентября возле авиабазы Каруп, где размещаются вертолеты вооруженных сил, службы наблюдения за воздушным пространством и летная школа, были замечены один или два беспилотника. В Карупе также размещаются части командования обороны.
Согласно информации на сайте Минобороны Дании, Каруп — крупнейшая военная база страны, где ежедневно находятся около 3,5 тыс. человек. Она занимает площадь около 3 тыс. гектаров и является местом расположения нескольких подразделений Вооруженных сил.
Представитель полиции Саймон Скелкьяркер заявил, что не может прокомментировать, откуда прилетели беспилотники, добавив, что их не сбивали.
Скелкьяркер отметил, что у базы Каруп есть общие взлетно-посадочные полосы с гражданским аэропортом Мидтъюлланд, который был ненадолго закрыт, но это не повлияло на выполнение рейсов.
В Минобороны Дании также сообщили о беспилотниках над военными объектами, но не стали приводить подробности. «Министерство обороны Дании подтверждает, что прошлой ночью на нескольких объектах [ведомства] были замечены беспилотники. Были задействованы различные средства», — говорится в сообщении министерства.
Дроны заметили над Копенгагеном вечером 22 сентября. Из-за этого работа столичного аэропорта была приостановлена на три часа, что привело к отмене и задержке примерно сотни рейсов. Установить происхождение беспилотников датские власти не смогли.
В тот же вечер несколько дронов появились над военными объектами в Осло. По подозрению в причастности задержали двух граждан Сингапура. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен назвала случившееся «самой серьезной атакой на важнейшую инфраструктуру Дании» и подчеркнула, что расследование продолжается.
Ночью 25 сентября в связи с несанкционированным полетом дронов закрывали воздушное пространство над Ольборгом. Два рейса вернулись в Копенгаген, после чего аэропорт возобновил работу. Начальник Национальной полиции Торкильд Фогде отметил, что «действия беспилотников аналогичны тем, которые остановили воздушное движение в Копенгагене».
Позднее дроны заметили также вблизи трех других аэропортов. Полиция Южной Ютландии сообщила, что они находились около аэропортов Эсбьерга, Сеннерборга и Скридструпа, где расположена авиабаза Королевских ВВС Дании с истребителями F-16 и F-35.
Посольство России в Дании назвало перебои в работе аэропортов «инсценированной провокацией» и заявило, что Россия не причастна к инцидентам с нарушениями дронами воздушного пространства.