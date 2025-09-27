Над крупнейшей военной базой Дании заметили беспилотники

В тот же вечер несколько дронов появились над военными объектами в Осло. По подозрению в причастности задержали двух граждан Сингапура. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен назвала случившееся «самой серьезной атакой на важнейшую инфраструктуру Дании» и подчеркнула, что расследование продолжается.