FT рассказала об уязвимости неба ЕС на фоне появления дронов в Дании

В руководстве по безопасности полетов беспилотников, опубликованном Агентством по безопасности полетов ЕС, говорится, что «учитывая потенциальные катастрофические последствия столкновения» самолета с дроном, у сотрудников аэропортов «часто нет иного выбора, кроме как остановить или ограничить работу взлетно-посадочной полосы, что приводит к серьезным нарушениям воздушного движения». Радары аэропортов не способны обнаружить дроны, поэтому единственный способ их заметить — по радиосигналу. «Никто, особенно сотрудники правоохранительных органов или службы управления воздушным движением, не пойдет на малейший риск, не став закрывать аэропорт — а это, возможно, именно то, чего кто-то и хочет добиться», — отметил европейский эксперт по безопасности полетов. Хотя некоторые аэропорты и способны сбивать беспилотники, ответственность за это лежит на полиции, а устройства глушения могут нарушить связь.