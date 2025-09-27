Марш, организованный оппозиционной непарламентской партией «Cуверенная и народная демократия», собрал несколько тысяч человек под национальными флагами Италии. В голове колонны лидеры движения растянули баннер с призывом к отставке председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, который стал лозунгом всей акции.
«Мы требуем выхода из Евросоюза. Он причинил Италии только вред… Рыболовство, сельское хозяйство, электроснабжение, экология, ограничения свобод, а сегодня — война. Мы не желаем перевооружения. Европейский союз — мачеха Италии, и мы должны дистанцироваться от этого», — заявил журналистам перед началом шествия один из лидеров партии Марко Риццо.
Президент движения Франческо Тоскано, в свою очередь, прокомментировал обвинения западных страны в адрес России в связи с якобы нарушениями воздушного пространства самолетами и беспилотниками.
«Нам это представляется всего лишь опасной инсценировкой, призванной подготовить европейское общественное мнение к войне, которую оно не желает и которая вместо этого злонамеренно разжигается сетью, процветающей на мистификациях, манипуляциях и лжи», — сказал Тоскано.
Колонна, в которой оказался и российский триколор, прошла от площади Виктора Эммануила II до проспекта Императорских форумов. Полицейским пришлось перекрыть часть прилегающих улиц и освободить для митингующих проезжую часть. Шествие сопровождалось скандированием «Урсула, вон!» и завершилось выступлениями с небольшой сцены неподалеку от Колизея.
Премьер-министр Польши Дональд Туск 10 сентября выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты «представлявшие опасность» дроны, и назвал их «российскими», однако никаких доказательств этому не привел. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идет более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались.
Эстония позднее бездоказательно заявила о якобы нарушении своего воздушного пространства. Минобороны РФ сообщало, что 19 сентября три российских истребителя МиГ-31 совершили плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область. Полет проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля. Во время полета российские самолеты от согласованной воздушной трассы не отклонялись и воздушное пространство Эстонии не нарушали. Маршрут полета пролегал над нейтральными водами акватории Балтийского моря на расстоянии более трех километров от острова Вайндло. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию о якобы нарушении Россией воздушного пространства других стран, назвал эти заявлениями пустыми и безосновательными.
Румынское министерство национальной обороны сообщало, что 20 сентября вечером воздушное пространство страны на короткий период было нарушено дроном, который не представлял непосредственной угрозы безопасности населения. Посол России в Румынии Олег Липаев был вызван 21 сентября вечером в МИД Румынии из-за появления в воздушном пространстве страны дрона, заявила министр иностранных дел Оана Цою, хотя никаких доказательств происхождения беспилотника предоставлено не было.