Bild: 65% жителей Германии недовольны работой Мерца на посту канцлера

Газета напомнила, что еще в начале июня текущего года доля недовольных работой главы правительства составляла 45%. Таким образом, всего за четыре месяца этот показатель увеличился на 20 процентных пунктов.

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Одобрение деятельности Мерца на посту канцлера Германии продолжает падать, сейчас доля недовольных его работой составляет 65%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологическим институтом INSA по заказу издания Bild, сообщает ТАСС.

Согласно данным последнего опроса, только 23% немцев положительно оценивают деятельность Мерца. Для сравнения, в начале лета таковых было 36%. Еще 12% респондентов затруднились с ответом. Отмечается, что опрос INSA проводился 25−26 сентября.

Bild также приводит результаты исследования рейтинга политических партий в ФРГ. Возглавляет его правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) с 26% голосов. Входящий в правящую коалицию блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) оказался на втором месте с 25%.-0-

ХДС/ХСС в Германии: кто одержал победу на парламентских выборах 2025 года
Германия уже многие годы считается одной из сильнейших стран Евросоюза. Но в последние годы в стране назрел политический кризис, приведший к досрочным выборам в парламент. В статье разбираем одного из участников голосования, блок ХДС/ХСС в Германии: выяснили, как он относится к России и как собирается влиять на положение дел в ФРГ.
