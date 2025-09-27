Bild: 65% жителей Германии недовольны работой Мерца на посту канцлера

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Одобрение деятельности Мерца на посту канцлера Германии продолжает падать, сейчас доля недовольных его работой составляет 65%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологическим институтом INSA по заказу издания Bild, сообщает ТАСС.
Газета напомнила, что еще в начале июня текущего года доля недовольных работой главы правительства составляла 45%. Таким образом, всего за четыре месяца этот показатель увеличился на 20 процентных пунктов.
Согласно данным последнего опроса, только 23% немцев положительно оценивают деятельность Мерца. Для сравнения, в начале лета таковых было 36%. Еще 12% респондентов затруднились с ответом. Отмечается, что опрос INSA проводился 25−26 сентября.
Bild также приводит результаты исследования рейтинга политических партий в ФРГ. Возглавляет его правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) с 26% голосов. Входящий в правящую коалицию блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) оказался на втором месте с 25%.-0-