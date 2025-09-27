Лавров: Россия по-прежнему открыта к переговорам по Украине

«Россия, как не раз подчеркивал Президент В. В. Путин, с самого начала была и остается открытой к переговорам по устранению первопричин конфликта», — сказал российский министр.
Глава МИД РФ отметил, что для этого необходимо соблюдение двух условий: безопасность России должна быть надежно гарантирована, а права русских и русскоязычных людей на территориях, остающихся под контролем киевского режима, должны быть восстановлены и соблюдаться в полном объеме.
«На этой основе готовы вести речь и о гарантиях безопасности Украины», — подчеркнул Сергей Лавров.
