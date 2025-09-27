Ричмонд
Россия не планирует нападать на страны НАТО, заявил Лавров

Лавров заявил, что Россию тревожат рассуждения о третьей мировой на Западе.

Источник: © РИА Новости

ООН, 27 сен — РИА Новости. Москва отвергает обвинения стран Североатлантического альянса в планировании нападения, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Это вызывает тем большую тревогу, что ряд политических деятелей, оказавшихся у власти в Брюсселе и некоторых столицах стран ЕС и НАТО, всерьез начинают рассуждать о третьей мировой войне как о вероятном сценарии», — отметил Лавров.

Выступая 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, Лавров отметил, что НАТО продолжает продвигаться вплотную к российским границам России, вопреки собственным обещаниям этого не делать. При этом все чаще звучат угрозы применения силы против России, которую безосновательно обвиняют в намерении напасть. Европейские страны и вовсе призывают граждан «затянуть пояса» ради увеличения финансирования оборонной сферы, открыто обсуждая нападение на Калининградскую область.

«Однако любая агрессия против моей страны получит решительный отпор. На этот счет не должно быть никаких сомнений», — подчеркнул Лавров.

По словам министра, Запад после окончания Второй мировой войны снова и снова стремился разделить мир на своих и чужих, попирая при этом принцип неприменения силы. В этом, по его утверждению, кроется корень всех международных проблем.

Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН открылась во вторник. Мировые лидеры оценили международную обстановку и высказались о ключевых конфликтах. Старт мероприятию дал генеральный секретарь организации Антониу Гутерреш, призвав к миру на Украине.

