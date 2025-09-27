Ричмонд
Лавров: предложение Путина по ДСНВ позволит избежать гонки вооружений

Путин предложил сохранить условия по ДСНВ еще на год.

Источник: Комсомольская правда

Предложение президента РФ Владимира Путина по сохранению ограничений по действующему Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений еще на год позволит создать условия для избежания гонки вооружений. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

На тему инициативы российского лидера дипломат высказался в субботу, 27 сентября. Тогда он выступил на общеполитической дискуссии 80-й сессии Генассамблеи ООН, где подчеркнул, что идея Владимира Путина способна благоприятно повлиять на ситуацию в мире. В частности, создать условия, которые помогут избежать гонки вооружений между странами.

Напомним, инициативу по ДСНВ Путин озвучил еще несколько дней назад. Но, как отмечали в Кремле, США на идею пока не ответили. В свою очередь, ООН уже поддержали идею.

