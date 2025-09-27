Ричмонд
Лавров предупредил НАТО и ЕС о «решительном отпоре» России на агрессию

НАТО и ЕС не должны сомневаться, что Россия даст решительный отпор на любую агрессию против себя, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 80-й сессии Генассамблеи ООН.

Источник: РБК

«Любая агрессия против моей страны получит решительный отпор. На этот счет не должно быть никаких сомнений у тех в НАТО и ЕС, кто не только убеждает своих избирателей в неизбежности войны с Россией и заставляет их затягивать пояса, но и в открытую заявляет о подготовке к нападению на нашу Калининградскую область и другие российские территории», — сказал Лавров.

Он заявил об участившихся угрозах применения силы против России, государство обвиняют в планах напасть на НАТО и Евросоюз. Однако, как подчеркнул Лавров, Россия не планировала и не планирует нападения на альянс и ЕС.

Ранее в сентябре президент Владимир Путин заявил, что Россия способна ответить на любые угрозы военно-техническими мерами, а не только словами. В частности, он напомнил об отказе от моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности в ответ на планы США разместить дальнобойное оружие в Германии в 2026 году.

При этом Путин подчеркнул, что Москва предпочитает политико-дипломатические пути решения проблем и не стремится к эскалации или новой гонке вооружений, несмотря на уверенность в эффективности собственных сил сдерживания.

