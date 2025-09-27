Ричмонд
«Всерьез рассуждают о Третьей мировой»: Лавров сделал предупреждение Западу

Лавров: РФ тревожат заявления лидеров ЕС о возможной Третьей мировой войне.

Источник: Комсомольская правда

Россия обеспокоена заявлениями европейских и натовских лидеров о возможной Третьей мировой войне. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 80-й сессии Генассамблеи ООН.

Лавров отметил, что при обсуждении будущего нельзя игнорировать уроки прошлого, особенно в условиях, когда в Европе снова растет национализм и усиливается милитаризация под знаком тех же антироссийских лозунгов.

«Это вызывает тем большую тревогу, что ряд политических деятелей, оказавшихся у власти в Брюсселе и некоторых столицах стран ЕС и НАТО, всерьез начинают рассуждать о третьей мировой войне как о вероятном сценарии», — подчеркнул дипломат.

KP.RU также писал, что расширение НАТО представляет угрозу не только для России и Китая, но и для всей Евразии. Сергей Лавров отметил, что альянсу стало «тесно» в Европе, из-за чего блок начал продвигать свое влияние в Тихий океан, Южно-Китайское море и Тайваньский пролив.

