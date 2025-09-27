«Определённые надежды»: Лавров рассказал о перспективах диалога с США по Украине

«В подходах нынешней администрации США видим не только стремление способствовать поиску реалистичных путей урегулирования украинского кризиса, но и желание развивать прагматичное взаимодействие, не вставая в идеологическую позу», — сказал российский министр.
Помимо прочего, он упомянул, что определённые надежды возлагаются на дальнейшее взаимодействие России и Америки, особенно после саммита, состоявшегося на Аляске.
Также Лавров заявил, что Европа, стремясь к стратегическому поражению России, закрывает глаза на действия киевского режима. По его словам, в этой борьбе украинским властям позволено всё, включая теракты, пытки, внесудебные казни, обстрелы гражданских объектов и диверсии на АЭС. Кроме того, министр заявил о готовности России к переговорам по урегулированию на Украине.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.