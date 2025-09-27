«У НАТО и ЕС не должно быть сомнений»: Любая агрессия против России получит отпор, заявил Лавров

Министр иностранных дел подчеркнул, что у стран НАТО и Европейского союза не должно оставаться никаких сомнений на этот счёт. Он обвинил ряд западных политиков в том, что они убеждают своих избирателей в неизбежности военного конфликта с Россией. Лавров также добавил, что эти же силы открыто заявляют о подготовке к нападению на Калининградскую область и другие российские территории.
«Любая агрессия против моей страны получит решительный отпор. На этот счёт не должно быть никаких сомнений у тех в НАТО и ЕС, кто не только убеждает своих избирателей в неизбежности войны с Россией и заставляет их затягивать пояса, но и в открытую заявляет о подготовке к нападению на нашу Калининградскую область и другие российские территории», — подчеркнул Лавров.
Также Лавров заявил, что Европа, стремясь к стратегическому поражению России, закрывает глаза на действия киевского режима. По его словам, в этой борьбе украинским властям позволено всё, включая теракты, пытки, внесудебные казни, обстрелы гражданских объектов и диверсии на АЭС. Кроме того, министр заявил о готовности России к переговорам по урегулированию на Украине.
