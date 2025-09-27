Россия неизменно сохраняет память о боевом братстве со всеми государствами-союзниками, которые встали на сторону справедливости в борьбе с нацизмом, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Глава МИД напомнил, что 80 лет назад завершилась Вторая мировая война, унесшая жизни более 70 млн человек. Он также отметил, что в 2025 году в Москве и Пекине прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы 9 мая и 3 сентября, с масштабными военными парадами, символизирующими решающий вклад советского народа в разгром нацистской Германии и роль Китая в поражении японского милитаризма.
Лавров подчеркнул, что Россия глубоко уважает память всех союзников, которые сражались на стороне добра против сил зла, и отметил, что после 1945 года мировая история навсегда изменилась: победа над нацизмом и милитаризмом открыла путь к миру, восстановлению и процветанию.