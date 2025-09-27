Лавров заявил, что Россия чтит память о боевом братстве в борьбе с нацизмом

Глава МИД напомнил, что 80 лет назад завершилась Вторая мировая война, унесшая жизни более 70 млн человек. Он также отметил, что в 2025 году в Москве и Пекине прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы 9 мая и 3 сентября, с масштабными военными парадами, символизирующими решающий вклад советского народа в разгром нацистской Германии и роль Китая в поражении японского милитаризма.