Лавров: Возврат к евроатлантической безопасности невозможен

Попытки восстановить прежнюю евроатлантическую модель безопасности в Европе после украинского конфликта являются абсолютно бесперспективными. Такую позицию озвучил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на общеполитической дискуссии в рамках 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Источник: Life.ru

Глава российского внешнеполитического ведомства заявил, что поведение Запада полностью обессмыслило модель обеспечения безопасности, которая опиралась на НАТО, Европейский союз и ОБСЕ. Он добавил, что Москва не видит никаких перспектив для реставрации этой системы в её прежнем виде. Лавров констатировал, что подобные идеи стали неожиданно обсуждаться в некоторых европейских столицах.

Ранее Лавров заявил, что Россия не раз подчёркивала о своей готовности к диалогу, направленному на решение украинского конфликта. Для обеспечения безопасности России и защиты её ключевых интересов, необходимо гарантировать соблюдение прав русских и русскоязычных граждан на территориях, находящихся под управлением киевского режима.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

