Лавров: Возврат к евроатлантической безопасности невозможен

Глава российского внешнеполитического ведомства заявил, что поведение Запада полностью обессмыслило модель обеспечения безопасности, которая опиралась на НАТО, Европейский союз и ОБСЕ. Он добавил, что Москва не видит никаких перспектив для реставрации этой системы в её прежнем виде. Лавров констатировал, что подобные идеи стали неожиданно обсуждаться в некоторых европейских столицах.