Ричмонд
+21°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лавров и Монкада заявили о готовности РФ и Никарагуа наращивать партнерство

Переговоры глав МИД РФ и Никарагуа прошли на полях Генпссамблеи ООН.

Источник: Аргументы и факты

Главы МИД РФ и Никарагуа Сергей Лавров и Денис Монкада указали на готовность двух стран развивать связи в духе стратегического партнерства. Об этом сказано в сообщении внешнеполитического ведомства РФ по итогам встречи на полях 80-й сессии Генассамблеи ООН.

«Отмечена обоюдная готовность к дальнейшему наращиванию всего комплекса двусторонних связей в духе стратегического партнерства», — подчеркнули в российском дипведомстве.

В ходе переговоров Лавров и Монкада высоко оценили ход политического диалога и союзнический характер взаимодействия РФ и Никарагуа на международной арене в целях защиты принципов международного права, суверенитета стран и невмешательства в их внутренние дела.

Ранее стало известно, что Южная Корея попросила Лаврова защитить интересы её компаний на российском рынке.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше