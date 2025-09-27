Лавров и Монкада заявили о готовности РФ и Никарагуа наращивать партнерство

Главы МИД РФ и Никарагуа Сергей Лавров и Денис Монкада указали на готовность двух стран развивать связи в духе стратегического партнерства. Об этом сказано в сообщении внешнеполитического ведомства РФ по итогам встречи на полях 80-й сессии Генассамблеи ООН.
«Отмечена обоюдная готовность к дальнейшему наращиванию всего комплекса двусторонних связей в духе стратегического партнерства», — подчеркнули в российском дипведомстве.
В ходе переговоров Лавров и Монкада высоко оценили ход политического диалога и союзнический характер взаимодействия РФ и Никарагуа на международной арене в целях защиты принципов международного права, суверенитета стран и невмешательства в их внутренние дела.
Ранее стало известно, что Южная Корея попросила Лаврова защитить интересы её компаний на российском рынке.