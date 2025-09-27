Лавров и Монкада заявили о готовности РФ и Никарагуа наращивать партнерство

Главы МИД РФ и Никарагуа Сергей Лавров и Денис Монкада указали на готовность двух стран развивать связи в духе стратегического партнерства. Об этом сказано в сообщении внешнеполитического ведомства РФ по итогам встречи на полях 80-й сессии Генассамблеи ООН.