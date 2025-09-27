Ричмонд
+21°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лавров: Россию тревожат разговоры Запада о третьей мировой войне

Россию беспокоит, что некоторые политики в странах ЕС и НАТО открыто обсуждают возможность третьей мировой войны. Такое заявление в ходе своего выступления на общеполитической дискуссии 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН сделал глава российского МИД Сергей Лавров.

Источник: Life.ru

Он отметил, что особую тревогу вызывает возрождение нацизма и усиление милитаризации в Европе под антироссийскими лозунгами. По словам министра, это усугубляется тем, что некоторые европейские и натовские политики всерьёз рассматривают возможность третьей мировой войны. Лавров добавил, что такие действия подрывают попытки достичь справедливого баланса интересов и навязывают односторонние подходы, нарушая принцип суверенного равенства государств, который, по его мнению, является основой формирующегося многополярного мира.

«Наша страна натерпелась от революций больше других. Мы просто призываем государства-члены и руководство секретариата неукоснительно следовать всем принципам Устава [ООН] без двойных стандартов. Тогда наследие отцов-основателей ООН не будет растрачено попусту», — сказал Лавров.

Ранее Лавров заявил, что у Киева и его западных спонсоров нет желания договариваться по-честному. Министр отметил, что никто из перечисленных не пытается урегулировать конфликт.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше