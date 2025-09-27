Лавров: Россию тревожат разговоры Запада о третьей мировой войне

Он отметил, что особую тревогу вызывает возрождение нацизма и усиление милитаризации в Европе под антироссийскими лозунгами. По словам министра, это усугубляется тем, что некоторые европейские и натовские политики всерьёз рассматривают возможность третьей мировой войны. Лавров добавил, что такие действия подрывают попытки достичь справедливого баланса интересов и навязывают односторонние подходы, нарушая принцип суверенного равенства государств, который, по его мнению, является основой формирующегося многополярного мира.