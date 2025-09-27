Армия Израиля взяла под контроль большую часть Газы

Газета пишет, что под контролем Армии обороны Израиля теперь находится более 50% города, а покинули зону боевых действий примерно 800 тысяч местных жителей. Кроме того, в последние дни военные значительно увеличили интенсивность авиаударов по этому району.
В субботу представители армейской пресс-службы проинформировали, что израильская авиация за прошедшие 24 часа поразила 120 целей, принадлежащих радикалам в секторе Газа. Как подчеркнули в ведомстве, военные продолжают борьбу с террористическими группировками и наращивают присутствие в анклаве. В рамках этих операций армия атаковала ряд наблюдательных постов, мест сосредоточения боевиков и подземных тоннелей, используемых ХАМАС.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил о заключении сделки по завершению войны в Газе. Сомневаясь, политик повторил несколько раз похожие фразы о том, что урегулирование конфликта, которое заключается в возвращении заложников, достигнуто.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.