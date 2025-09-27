Армия Израиля взяла под контроль большую часть Газы

В субботу представители армейской пресс-службы проинформировали, что израильская авиация за прошедшие 24 часа поразила 120 целей, принадлежащих радикалам в секторе Газа. Как подчеркнули в ведомстве, военные продолжают борьбу с террористическими группировками и наращивают присутствие в анклаве. В рамках этих операций армия атаковала ряд наблюдательных постов, мест сосредоточения боевиков и подземных тоннелей, используемых ХАМАС.