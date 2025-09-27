Ричмонд
Лавров: РФ надеется на продолжение диалога с США по Украине

Лавров подчеркнул, что Россия остается открытой к переговорам по устранению первопричин конфликта.

Источник: Аргументы и факты

Россия связывает определенные надежды на урегулирование ситуации на Украине с продолжением российско-американского диалога, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на Генассамблее ООН.

«Связываем определенные надежды с продолжением российско-американского диалога, особенно после саммита на Аляске», — отметил министр.

Он также добавил, что в подходах нынешней администрации США Москва видит стремление не только способствовать поиску реалистичных путей урегулирования кризиса на Украине, но и развивать прагматичное взаимодействие, не занимая идеологическую позицию.

Кроме того, Лавров подчеркнул, что Россия остается открытой к переговорам по устранению первопричин конфликта.

Ранее Лавров заявил, что Россия чтит память о боевом братстве в борьбе с нацизмом.

