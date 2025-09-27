Лавров заявил, что Россия не планирует нападения на страны НАТО и ЕС

Россия не планирует нападения на страны НАТО, однако любая агрессия против страны получит решительный отпор, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на Генеральной Ассамблее ООН.
Министр отметил, что НАТО продолжает расширять свое присутствие, приближаясь к границам России, несмотря на данные еще советским лидерам заверения не продвигаться «ни на дюйм» на Восток.
Он также подчеркнул, что западные страны все чаще угрожают применением силы и обвиняют Россию в якобы планируемой агрессии против союзников.
Лавров заявил, что президент Владимир Путин неоднократно опровергал подобные провокации.
«У России не было и нет подобных намерений, однако любая агрессия против моей страны получит решительный отпор», — заключил Лавров.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о провокациях Киева в Румынии и Польше под ложным флагом.